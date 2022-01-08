Bilgi kirliliğinin önüne geçecek

SABAH’ın ikinci kez okurlarıyla buluşturacağı Temel İslam Ansiklopedisi’nin İslam hakkındaki bilgi kirliliğinin önüne geçeceğini belirten Prof. Dr. Nurettin Gemici, ihtilaflı konuların dışarıda bırakıldığı bu eserin ikinci bir kaynağa ihtiyaç bırakmadığını söyledi
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Gemici, SABAH'ın okurlarla buluşturduğu Temel İslam Ansiklopedisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eserin geniş ve doyurucu bilgilere sahip olduğunu belirten Gemici, "Öncelikle böyle bir hizmeti halka sunma konusundaki çabalarından ötürü SABAH'ı ve emeği geçenleri kutluyorum. Adı geçen çalışma Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ni hazırlayan seçkin bir kadro tarafından hazırlanmıştır" dedi. Gemici, "İslam Ansiklopedisi'nde sınırlı olarak verilmek zorunda kalan İslam'ın ana konularını ele alan maddeler geniş ve doyurucu bir biçimde burada ele alınmıştır. Burada ele alınan konulara dair en küçük ayrıntı atlanmamıştır. İkinci bir kaynağa bakmayı gerektirmeyecek ölçüde ele alınan konuların anlaşılır ve yaşayan Türkçe ile kaleme alınması da okuyanlar açısından anlaşılırlığını artıracaktır" diye konuştu.
'İHTİLAFLI BİLGİ YOK'
Ansiklopedinin herkesin anlayacağı şekilde hazırlandığını vurgulayan Nurettin Gemici, "Bu çalışmada hedef; kitle olarak yaygın tabirle 7'den 70'e herkesin anlamasıdır. Bu yüzden metinler oluşturulurken buna çok titiz bir biçimde dikkat edilmiş. Yanlış anlamalara yol açacak, ihtilaflı rivayetler ve bilgiler dışarıda bırakılmıştır. İslam hakkında ve onun çevresinde oluşan her ne varsa bilgi adına mevcut olup dışarıda araştırmayı gerektirecek genel bir konu yoktur" dedi.
Gemici şu ifadeleri kullandı: "Artık internet, telefon, WhatsApp ve benzeri iletişim araçlarıyla gelen bilgilerin sağlamasını buradan yapmak kolay olacaktır. İnsanımız böyle bir bilgi kirliliği ile karşılaşınca, 'Hele önce bir Temel İslam Ansiklopedisi'ne bakayım. Ne imiş bu işin doğrusu' diyebilecektir. Sözün özü ansiklopedi, bizlere geniş bir bilgi imkânı sunmaktadır."