Bilim insanlarından Marmara için müsilaj açıklaması: Bulguya rastlamadık

"MÜSİLAJIN HER TÜRLÜ UNSURU İNCELENECEK"



Yücel, "Aslında yüzeyde müsilajın görülmesi, polenin görülmesi önemli tabii ki, halkımız çok hassas konularda ama görünmeyen öğeleri denizin şu an çok çok fazla yüksek durumda. Bunları nasıl azaltacağımızın aslında biraz üzerine kafa yormamız gerekiyor ki, bununla ilgili de zaten hazırlanmış ve yürürlüğe konmuş bir Marmara Eylem planı var. Bunun üzerine bir stratejik eylem planı oluşturuldu ve kabul edildi. Marmara Denizi Müsilaj Bilim Kurulu oluşturuldu. Özellikle TÜBİTAK başkanımızın koordinasyon yönetiminde ve bütün bu çalışmaların sıkı sonucu olarak zaten şu an Marmara Denizi şu noktadan bu noktaya genleşti diyebiliyoruz. Müsilajın her türlü unsuru incelenecek. Polen mi değil mi, organik kompozisyonu bunlar hepsi bir araya getirilecek" şeklinde konuştu.