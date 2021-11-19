Bin 500 yıllık bağbozumu mozaiği Hatay Arkeoloji Müzesi’nde

Vali Doğan açılışta yaptığı konuşmada, sahip oldukları dünyanın en büyük arkeoloji müzesine her geçen gün yeni bölümler ekleyerek büyütmeye devam ettiklerini söyledi.



İLK DEFA SERGİYE ÇIKIYOR



Bağbozumu mozaiğinin ilk kez sergiye çıktığını belirten Vali Doğan, "Bugün Hatay arkeoloji müzesinde çok özel bir bölümü açmak için bir araya geldik. Hem bölüm çok özel hem de bölümün içendeki tarihi eserlerimiz çok özel. Dünyanın en büyük mozaik müzesine sahibiz. Müzemizi her geçen gün büyüterek devam ediyoruz. Geçin yıl Kültür ve Turizm Bakanımız ile birlikte yine büyük bir alanı açmıştık. Bugünde bin 500 yıllık bağbozumu mozaiğini müzemizde sergilemeye başladık. Zeytin ve üzümün tarihe kazınmış izlerini taşıyan bağbozumu mozaiği ile birlikte açtığımız yeni alanımızda 76 tarihi eser sergileniyor. Bağbozumu mozaiğimiz ilk defa sergiye çıkmış oldu. Ben emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.



ZEYTİN VE ÜZÜMÜN ANAVATINI HATAY



Bağbozumu mozaiğinin, zeytin ve üzümün anavatanın Hatay olduğunu belgelediğini belirten Vali Doğan, "Bağbozumu mozaiği, zeytinin anavatanının Altınözü, üzümün anavatanının da Hassa olduğunu belgeleyen, belirleyen bir eser. Bağbozumu Mozaiği ile birlikte ilimizde yapılan kazılarda ortaya çıkan 76 nadide parça daha açtığımız alanda sergilenecek. Yeni ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Müzemiz her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırıyor."



HAFTA SONLARI OTELLERİMİZDE YER KALMIYOR



"Çok uzun bir pandemi süreci yaşadık, insanlar bu süreçte çok zar zamanlar geçirdiler. Ancak, ortamın biraz rahatlamasıyla ilimiz ciddi anlamda yerli turist ağırlamaya başladı. Son birkaç haftadır, hafta sonlarında özellikle otellerimizde yer bulunmuyor. Geride kalan son 11 ayda müzemizi tam 100 bin kişi ziyaret etti. Müzemizde gerçekten çok nadide eserler var. Bu müzenin en büyük özelliği de, sergilenen tüm eserlerin Hatay'da yapılan kazılarda çıkmış olması. Buda bizi gururlandırıyor."dedi.



HATAY'A BİR MÜZE DAHA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ



Hatay arkeoloji Müzesi'nin depolarında sergilemeyi bekleyen daha 35 bin adet tarihi eserin bulunduğunu belirten Vali Doğan, "Bu eserleri arkadaşlarımız hazırlıyor. Bu da şu demek. Bu eserlerin sergilenmesi için yine bu büyüklükte müzeye ihtiyacımız var. Bu konuyu milletvekillerimizle de istişare ettik. İskenderun bölgesine de bir arkeoloji müzesi yaparak depolarımızdaki tarihi eserlerin orada sergilenmesini arzuluyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



BAĞBOZUMU MOZAİĞİ SERGİLENMEYE BAŞLANDI



Daha sonra müzenin içinde oluşturulan bir alana yerleştirilen bin 500 yıllık bağbozumu mozaiği, alanın açılışını yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy'dan tarihi eserler ile ilgili bilgi aldı.