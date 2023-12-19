Bin 800 yıllık ameliyat aletleri bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ederken, yeni keşifler de elde ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Diyarbakır Müzesi, Çınar Kaymakamlığı ve Dicle Üniversitesi'nin katkılarıyla 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları kapsamında son olarak bin 800 yıllık olduğu tespit edilen ameliyat aletleri bulundu. Kazı eki başkanı Zerzevan Kalesi Kazı Bilimsel Başkanı. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan'daki ameliyat aletlerinin çok nadir bulunduğuna dikkat çekti.

BRONZDAN ALETLER

Ameliyat aletlerinin bronzdan yapıldığını ve oldukça keskin olduklarını ifade eden Doç. Dr. Coşkun, "Mutlaka bu operasyonların yapıldığı hastane de ortaya çıkarılacak. Bu yılki çalışmalarda iki alet bulduk. Askeri yerleşimlerde askeri yaralanma olduğu için bu tip aletlerden kazılar devam ettikçe çok sayıda bulacağız. Kalede binlerce eser ortaya çıkarıldı, bulduğumuz ameliyat aletleri 1800 yıllık. Amacımız tedavilerin ve ameliyatların yapıldığı mekanı ortaya çıkarmak. 3000 yıl öncesine ait de birçok eser bulduk. Binlerce eserin sergileneceği müze projesini yakında başlatmayı planlıyoruz. Kalenin girişinde yapılacak bu müzede eserler sergilenecek" dedi.

Bugüne kadar 60 dönüm alan üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı, yer altı kilisesi, 400 kişinin sığacağı yer altı sığınağı, gizli geçitler, milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybeden, dönemin Mithras dinine ait yer altı tapınağı ve birçok eser ortaya çıkarıldı.