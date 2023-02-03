Bin lira rüşvetle 28 milyonluk hacze dava

İstanbul Adliyesi'nde bir avukatın davayı kazanabilmek için bin lira rüşvetle mübaşire dosyayı dışarı çıkarttırıp içine yaklaşık 1.5 milyon dolarlık (28 milyon lira) sahte imzalı senet koymasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.İşadamı Mehmet Yahya Sönmez'in 1 Ekim 2019'da vefat etmesiyle çocukları Burcu ve Burak ile eşi Necla Sönmez'e milyonlarca lira ve birçok taşınmaz kaldı. 2021'de kızı Burcu'ya hesaplarına haciz konduğuna yönelik mesaj geldi. Burcu Sönmez, hacizlere konu senetlerdeki imzanın babalarına ait olmadığını, dosyaya 3 protokol fotokopisinin sunulduğunu fark etti. Dosyadaki "aslı gibidir" kaşesinden şüphelenen Sönmez kardeşler, dosyaya sahte evrak yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak, kendilerinden 28 milyon lira tahsil etmeye çalışan kişilerin cezalandırılmasını talep etti.Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede, mübaşir Ali K.'nin yan kalemdeki arkadaşından aldığı dosyayı bir poşet ile adliyeden çıkartarak Şişli'deki bir alışveriş merkezinde Mithat B. adlı kişiye teslim ettiği belirtildi. 3'ü tutuklu 8 kişilik çete hakkında "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, rüşvet" suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, Hüseyin Ş.'nin kızı Çiğdem Ş. ve çalışanı Çetin T. ile sahte senet hazırlayarak ciro ettirdiği ve müştekiler aleyhine icra takibi başlattıkları birden çok senet ile eklerinde sahtecilik yaptığı kaydedildi.Avukat Aydın M.'nin telefonunda dosyayı incelediğine dair fotoğraflar, dosyadaki evraklarla ilgili notlar, Hasan Ş.'nin ise dosyanın akıbeti ile ilgili görüşmeler yaptığı belirlendi.