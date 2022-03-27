Haberler Yaşam Haberleri Bin yıllık mumyalar
Giriş Tarihi: 28.3.2022

Bin yıllık mumyalar

Bin yıllık mumyalar

Aksaray ve çevresindeki kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan 13 mumya, müzede ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'daki kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor. Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya, Türkiye'nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesi'nde sergileniyor. Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirterek, "Aksaray Müzemiz bünyesinde bulunan 13 mumya ile Türkiye'de mumya seksiyonu bulunan tek müzemiz. Amasya ve Niğde Müzesi'nde de birer tane mumya var ama bu şekilde sergilenen tek seksiyona sahip olan müzemiz ülkemizde Aksaray Müzesi'dir. Müzemizdeki mumyalar, Ihlara Vadisi'nde bulunan kiliselerdeki yapılan kurtarma kazıları neticesinde bulunmuştur" dedi.



MISIR'A GÖRE FARKLI TEKNİK
Altın, sözlerine şöyle devam etti: "Bu mumyalardan bebek mumyası kendi içinde çok teknik bir çalışma getiriyor. Çünkü bizdeki mumyalama tekniği, Mısır'daki mumyalama tekniğinden farklı bir tekniktir. Bu teknikte insan vefat ettikten sonra cesedin iç organları çıkartılır, balmumu eritilip cesedin üzerine sır tabakası gibi kaplanır. Sonra kefen ve kumaşla üzeri kapanır. Bu şekilde toprağa gömü yapılır ve ceset kuruduktan sonra yüzyıllar boyunca kendini muhafaza eder. Mumyalarımızın hepsi 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait mumyalar. Yani yaklaşık bin yıllık mumyalar." İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla
Bakan Derya Yanık A Haber'de duyurdu: Ödemeler yükseldi
Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri 'Müzakere' için Türkiye'ye geliyor
Ünlü oyuncu Sean Penn'den Vladimir Zelenskiy kararı: "Oscar ödüllerini eriteceğim"
Genç kıza ters kelepçeyle korkunç infaz!
Türkiye'den Atina'ya sert uyarı! "Bu çabalarınız boşuna"
Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bin yıllık mumyalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA