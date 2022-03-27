Aksaray ve çevresindeki kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan 13 mumya, müzede ziyaretçilerini bekliyor
Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'daki kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor. Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya, Türkiye'nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesi'nde sergileniyor. Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirterek, "Aksaray Müzemiz bünyesinde bulunan 13 mumya ile Türkiye'de mumya seksiyonu bulunan tek müzemiz. Amasya ve Niğde Müzesi'nde de birer tane mumya var ama bu şekilde sergilenen tek seksiyona sahip olan müzemiz ülkemizde Aksaray Müzesi'dir. Müzemizdeki mumyalar, Ihlara Vadisi'nde bulunan kiliselerdeki yapılan kurtarma kazıları neticesinde bulunmuştur" dedi.
MISIR'A GÖRE FARKLI TEKNİK
Altın, sözlerine şöyle devam etti: "Bu mumyalardan bebek mumyası kendi içinde çok teknik bir çalışma getiriyor. Çünkü bizdeki mumyalama tekniği, Mısır'daki mumyalama tekniğinden farklı bir tekniktir. Bu teknikte insan vefat ettikten sonra cesedin iç organları çıkartılır, balmumu eritilip cesedin üzerine sır tabakası gibi kaplanır. Sonra kefen ve kumaşla üzeri kapanır. Bu şekilde toprağa gömü yapılır ve ceset kuruduktan sonra yüzyıllar boyunca kendini muhafaza eder. Mumyalarımızın hepsi 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait mumyalar. Yani yaklaşık bin yıllık mumyalar." İHA