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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Binbir surat Zeynep yine yakalandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Binbir surat Zeynep yine yakalandı
Adana'da 3 yıl önce tefeci operasyonunda gözaltına alınan 'Binbir surat' lakaplı Zeynep K., kentte 12 milyon 600 bin liralık vurgun yapan tefecilere yönelik önceki gün yapılan operasyonda yeniden yakalandı. Operasyon kapsamında, maddi açıdan zor durumda olan vatandaşları ağlarına düşürüp, onlara yüksek faiz oranlarında para verip, borcunu ödemeyenler hakkında teminat olarak aldıkları çek ve senetler üzerinden icra takibi başlatarak vurgun yapan 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kamuflaj olarak kullandıkları işyerlerinde 'hayali satış' yaparak tefeciliği gizlemeye çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler arasında kılıktan kılığa girdiği için 'Binbir surat' olarak anılan Zeynep K. da (27) yer aldı. Şüpheli kadın, 3 yıl önce yine tefecilere yönelik operasyonda yakalanmış, polisin baskın anında da 450 bin liralık alacak listesinin olduğu kâğıdı yutmaya çalışmış, kendisine mâni olmak isteyen kadın polisin de elini ısırmıştı. Tefecilikten elde ettiği para ile lüks bir hayat yaşadığı iddia edilen Zeynep K.'nın da arasında bulunduğu zanlıların sorguları sürüyor. Şüphelilerin 254 kişiyi mağdur ettiği, yaklaşık 12 milyon 600 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi.

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Binbir surat Zeynep yine yakalandı
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