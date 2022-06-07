Bingöl’de 12 gün sonra aynı dehşet: Bu kez Osman yaralandı

İnalı Mahallesi Uğurlu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin yakınındaki bahçede gezerken 7 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Osman Tunç, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Köpeklerin kalçasından ve sırtından ısırdığı Tunç, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Kuduz aşısı yapılan Tunç, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Erik toplamak için bahçeye gittiğini belirten Tunç, "Köpekler geldi, bizi kovaladı. Sırtımdan ısırdılar. Koşunca kaç tane köpeğin olduğunu göremedim" dedi.

Annesi Abide Tunç ise daha önce de aynı mahallede, köpeklerin çocuklara saldırdığını ifade ederek, "Kadınlar olmasaydı çocuğum belki şu an yoktu. Allah kurtaranlardan razı olsun. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Çok şükür çocuğum iyi ama çok korktu. Psikolojisi bozuldu, ne yemek ne de su içiyor. Ayakta bile duramıyor. Yarın başka çocuklara da olabilir. Yeter artık bir çözüm bulsunlar" diye konuştu.

Aynı mahallede 26 Mayıs'ta da oturdukları sitenin dışına çıkan ve 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Mustafa Yalçın da kalçasından ve bacağından ısırılmıştı. Çevredeki bir kişinin, köpeklere sopayla müdahalesiyle kurtulan Yalçın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.