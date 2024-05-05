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Giriş Tarihi: 5.5.2024 11:12 Son Güncelleme: 5.5.2024 11:24

Bingöl’de otomobil ata çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Bingöl-Sancak beldesi kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yola aniden çıkan ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de otomobil ata çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Bingöl'ün Sancak beldesi yakınlarında M.K.'nin kullandığı otomobil sürücünün kontrolünden çıktı. M.K. idaresindeki otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. At telef olurken, sürücü M.K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bingöl’de otomobil ata çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
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