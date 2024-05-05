Bingöl’de otomobil ata çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Bingöl'ün Sancak beldesi yakınlarında M.K.'nin kullandığı otomobil sürücünün kontrolünden çıktı. M.K. idaresindeki otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. At telef olurken, sürücü M.K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.