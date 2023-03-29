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Giriş Tarihi: 29.3.2023 22:53 Son Güncelleme: 30.3.2023 01:24

Bingöl’deki şiddetli fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına Genç ilçesinde bir can aldı. Fırtına nedeniyle sökülen çatısını onarmak için çatıya çıkan 45 yaşındaki Mesut Pirildar,kopan çatının üzerine çarpması sonucu hayatını kaybetti

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’deki şiddetli fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti

Bingöl ve Genç ilçesinde birçok binanın çatılarının uçmasına ve ağaçların kökünden kopmasına neden olan fırtına, Genç ilçesinde can aldı. Direkli Köyü'nde cami imamı olarak görev yapan Mesut Pirildar, fırtınanın etkisiyle üzerine uçan çatının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; fırtına nedeniyle sökülmeye başlayan çatısını onarmak için çatıya çıkan Pirildar, fırtınanın parçaladığı çatıya çarptı. Üzerine çarpan çatı ile yere düşen Pirildar olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Pirildar 'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bingöl’deki şiddetli fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti
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