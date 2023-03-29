Bingöl’deki şiddetli fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti

Bingöl ve Genç ilçesinde birçok binanın çatılarının uçmasına ve ağaçların kökünden kopmasına neden olan fırtına, Genç ilçesinde can aldı. Direkli Köyü'nde cami imamı olarak görev yapan Mesut Pirildar, fırtınanın etkisiyle üzerine uçan çatının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; fırtına nedeniyle sökülmeye başlayan çatısını onarmak için çatıya çıkan Pirildar, fırtınanın parçaladığı çatıya çarptı. Üzerine çarpan çatı ile yere düşen Pirildar olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Pirildar 'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.