Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 90 milyon lira…

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu İlçeleri'nde yasa dışı yollarla ülkemize getirilmiş yedek otomobil parçalarının satışa sunulduğu adreslere eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

Depo ve iş yeri olarak kullanılan söz konusu adreslere düzenlenen baskınlarda sekiz kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 90 milyon lira olan farklı araç markalarına ait 269 adet direksiyon ve dört bin 477 adet yedek otomobil parçası ele geçirildi.