Binlerce kişi mahsur kaldı

Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sırasında yollarda uzun konvoylar oluşurken yüzlerce kişi geceyi geçirmek için çareyi işyerlerine geri dönmekte buldu.

Yolların tamamen kapması üzerine Valilik kararıyla şehir dışına araç gidişleri durduruldu. Yolda kalanlar ise araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Vali Davut Gül başkanlığında toplanan kriz merkezi çalışmaları koordine etti. Yollarda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştıklarını bildiren Vali Davut Gül, "Kaymakamlarımızın koordinasyonunda Emniyet, jandarma, AFAD ve diğer kamu kuruluşları işbirliğiyle 2 bini aşkın hemşerimiz kurtarıldı" dedi.