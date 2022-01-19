Haberler Yaşam Haberleri Binlerce kişi mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 10:07 Son Güncelleme: 19.1.2022 10:16

Binlerce kişi mahsur kaldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Binlerce kişi mahsur kaldı

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca binlerce kişi mahsur kaldı. Merkezden taşra ilçeler ile şehrin dış bölgelerinde yeni kurulan mahallelere ulaşımı sağlayan yollar ve Tarsus-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu tamamen kapanınca Jandarma ve AFAD ekipleri yolda kalanlara su ve kumanya dağıttı.

Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sırasında yollarda uzun konvoylar oluşurken yüzlerce kişi geceyi geçirmek için çareyi işyerlerine geri dönmekte buldu.

Yolların tamamen kapması üzerine Valilik kararıyla şehir dışına araç gidişleri durduruldu. Yolda kalanlar ise araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Vali Davut Gül başkanlığında toplanan kriz merkezi çalışmaları koordine etti. Yollarda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştıklarını bildiren Vali Davut Gül, "Kaymakamlarımızın koordinasyonunda Emniyet, jandarma, AFAD ve diğer kamu kuruluşları işbirliğiyle 2 bini aşkın hemşerimiz kurtarıldı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den açıklama: 2 bin kişi kurtarıldı
Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı!
Son dakika: Sırbistan ile anlaşmalar imzalandı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir!
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Binlerce kişi mahsur kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA