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Giriş Tarihi: 12.3.2024 13:21 Son Güncelleme: 12.3.2024 13:23

Binlerce vatandaş okul bahçesinde kurulan dev iftar sofrasında buluşacak

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Reşadiye Ortaokulu’nda kurulan iftar çadırında her gün bin kişilik iftar yemeği verilecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Binlerce vatandaş okul bahçesinde kurulan dev iftar sofrasında buluşacak

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi her Ramazan olduğu gibi bu sene de yine binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, Eyüpsultan Belediyesi de hazırladığı etkinliklerle tüm Müslümanların buluşma noktası oluyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve oruçlarını Eyüpsultan'da açmak isteyen misafirlerini en güzel şekilde ağırlayarak, Reşadiye Ortaokulu İftar Çadırında her gün bin kişilik iftar yemeği verecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar sofrasında binlerce vatandaş komşuluk, kardeşlik duyguları içerisinde oturulan gönül sofrasında hep birlikte iftar yapmanın mutluluğu yaşanacak. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de, Ramazan Ayı'nın güzelliklerini Eyüpsultan'da yaşamak isteyen, oruçlarını Eyüpsultan'ın manevi atmosferinde açmak isteyen vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edecek.

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Binlerce vatandaş okul bahçesinde kurulan dev iftar sofrasında buluşacak
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