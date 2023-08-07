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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Bir aile yok oldu

İzmir’den tatilden dönen ailenin bulunduğu otomobil, park halindeki TIR’a çarptı. Otomobilde bulunan anne, baba, 16 yaşındaki kızları ve yeğeni hayatlarını kaybetti, 2 kişi yaralandı

AYHAN FİDAN
Bir aile yok oldu
Korkunç kaza, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. 46 yaşındaki Orhan Çalışkan'ın kullandığı otomobil, sabaha karşı 05.30 sıralarında, Uluabat Mahallesi'nde yol kenarında park halinde duran ve içerisinde sürücü Hatun T.'nin uyuduğu TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi de sevk edildi. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada, otomobilde çıkışan 4 kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi.



TATİLDEN DÖNÜYORLARDI
Kazada baba Orhan Çalışkan, anne Serpil Çalışkan (40), kızları Ceyda Çalışkan (16) ve yeğeni Ceyda Vatansever (16) hayatını kaybetti. Araçta bulunan Çalışkan çiftinin oğulları 14 yaşındaki Ramazan Çalışkan ve yeğen 17 yaşındaki Zümral Şengün yaralı kurtuldu. Yaralılar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası tek şeritten ilerleyen trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bir aile yok oldu
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