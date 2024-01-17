Kış koşulları çetin olsa da ortaya çıkan doğa manzaralarının keyfine de doyum olmuyor. Doğa ananın kendilerine cömertçe sunduğu güzellikleri bizzat hissederek yaşamak isteyenler doğa yürüşleri yapıyor. Trabzon'da bir grup doğasever, kar altında kalan Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'na yürüyüş düzenledi. Patika yollardan metrelerce karın bulunduğu yaylaya ulaşan doğaseverler, bölgeyi gezip fotoğraf çekti. Yazında da kışında da 'Bir başkadır benim memleketim' dedirten Türkiye'nin kayak merkezlerine de her geçen gün bir yenisi ekleniyor.. Kars Sarıkamış'taki Sarıçam ormanlarında bir grup doğasever 13 km'lik şehitlik yürüyüşü yaptı. Kazdağları kar manzaraları altında seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu.Türkiye'nin en doğusu Hakkâri Şemdinli'de bazı köylerde kar 3 metreye ulaştı. Kar temizleme çalışmaları sürerken vatandaşlar boyu aşan karlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Bitlis'te kent merkezi ile Tatvan ilçesi arasındaki Rahva bölgesinde bulunan El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde son yağışların ardından kar seviyesi istenen düzeye ulaştı. Kayak merkezi kentten ve çevre illerden gelen vatandaşlarla doldu taştı.Ağrı Hamur'da yaşayan 61 yaşındaki Halis Günay, yüzeyi kısmen donan Murat Nehri'nde akan buz parçaları arasında balık avlayarak geçimini sağlıyor. Halis Günay, çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını söylerek "Belki bir deniz değil ama nehrimizden de derya kuzusu gibi balık çıkıyor" dedi.Van Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde, kullandıkları içme suyu hattı çığ altında kaldığı için zarar gören vatandaşlar, kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi geçtiği bölgede açtıkları yeni hatta boru döşeyerek evlerine su ulaşmasını sağladı.Hakkari Yüksekova'da çatılarda biriken karları temizleyenler kişi başı 1000 lira yevmiye kazanıyor. Musa DÜZENCİ/SABAH