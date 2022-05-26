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Giriş Tarihi: 26.5.2022 10:32

Bir gecede iki soygun! İş yerlerine böyle girdi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bir gecede iki soygun! İş yerlerine böyle girdi

Bir gecede iki iş yerini soyan bir kişi; Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gece saatlerinde Maltepe İlçesi Bağlarbaşı ve Yalı Mahalleleri'nde iki farklı iş yerinin soyulması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Hırsızın, iş yerlerinin cam kapılarını elindeki bir aparat yardımıyla açtığı ve iki iş yerinden toplamda 11 bin 600 lira değerinde 1'i tablet iki bilgisayar ve iki cep telefonu çaldığı belirlendi. İki olayı gerçekleştiren G.K., Kartal İlçesi Orhantepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen ve "İş Yerinden Ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen G.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Bir gecede iki soygun! İş yerlerine böyle girdi
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