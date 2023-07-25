Bir gün önce aldıgı bisikletle trafik canavarı kurbanı oldu

Diyarbakırlı basketbolcu Mihrace Yasemin Bugdaycı (31), Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımında oynarken, geçen sezon Zonguldakspor Basket67'ye transfer oldu. Basarılı bir sezon geçiren Zonguldakspor Basket67, Bugdaycı'nın da önemli katkılarıyla sampiyonlugu gögüsleyerek Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde yükseldi. Sampiyonluk sevinciyle memleketine gelen basarılı basketbolcu Bugdaycı, pazar günü kendine bir bisiklet satın aldı.Pazartesi günü aksam saatlerinde de Dicle Üniversitesi kampüsünde gezintiye çıktı. Saat 17.00 sıralarında kız ögrenci yurdu yakınlarına gelen genç kadın bisikletiyle yolun karsısına geçerken, Mahsun K.'nın (36) kullandıgı otomobilin çarpması sonucu kanlar içerisinde yere yıgıldı. Araç sürücüsü ve yanındakilerin ihbarıyla gelen saglık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılan Bugdaycı kurtarılamadı. Olay yerine gelen polise teslim olan araç sürücüsü Mahsun K., sevk edildigi nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol sartıyla serbest bırakıldı. Bugdaycı, Diyarbakır Yeniköy Mezarlıgı'nda gözyasları arasında topraga verildi.Zonguldakspor Basket67 Başkanı Kanat Tan, sosyal medya hesabından "Geçen sezon şampiyon kadromuzda büyük emeği olan sporcumuz için çok üzgünüz. Sezon başında kırık parmağı ile oynayan, şampiyonlukta emeği olan, başarılı ve düzgün kardeşimiz. Zonguldak'ı çok seven, devamlı kandil, bayram arayan soran güzel insan. Fenerde, liman arkasında yürümeyi seven, ileride hocalık için planlar yaptığımız kardeşimiz. Çok üzüldük. Zonguldakspor taraftarları seni asla unutmayacak. 7 numaralı forman bizimle yaşayacak" ifadelerini paylaştı.