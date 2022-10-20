Haberler Yaşam Haberleri Bir günde 4 kayıp bulundu
Giriş Tarihi: 21.10.2022

Bir günde 4 kayıp bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında önceki gün kayıp başvurusu yapılan 4 kişi bulundu. Program bu sezon 37 kişiyi ailelerine kavuşturdu

ÖMER FARUK KELEŞ
Bir günde 4 kayıp bulundu
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında önceki gün tam 4 kayıp vatandaşın izine ulaşıldı.
Pazar günü Kadıköy'e gezmeye giden Melek Ayhan (11) ve kuzeni Zeynep Duran (16), kaybolunca ailelerinden korkup eve dönemedi. Kendilerinden yaşça büyük bir tanıdıklarından yardım istedi. Yardım edeceğini söyleyen kişinin evine giden kızlar, gitmek istediklerinde engelle karşılaştı. Yayını izleyen komşuların ihbarı üzerine polis, kızları bulunduğu adresten alıp ailelerine teslim etti. Kızları zorla tutan kişi adliyeye sevk edildi.



Bağcılar'da kaybolan işitme ve konuşma engelli Nurhan Birgin (38) ise pazartesi günü kaybolduktan sonra ailesini görüntülü arayıp hayat kadınlarının olduğu bir otelde, ismini söylemediği bir adamla birlikte kaldığını söyledi. Programda Nurhan'ın fotoğrafının gösterilmesinin ardından polis Nurhan'ı kısa sürede buldu.



Almanya Hannover'da yaşarken bir süredir Antalya'da olan Hilal Karakuş'tan (28) 20 Eylül'den bu yana haber alamayan annesi Ayşe Polat programa başvurdu. Hilal'in fotoğrafı programda yayınlanınca Ahmet Can, Müge Anlı ekibini arayarak "Hilal'le evlendik. Sağlığı iyi. Bugün Almanya'ya gitti" dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu sezonda 37 kaybı bulundu.
Kendini ifade etmekte güçlük çeken ve kaybolan vatandaşların kolaylıkla bulunması için 2016'da hayata geçen "Sevgi İzi" projesiyle de toplam 503 kayıp bulundu.

Ömer Faruk KELEŞ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Kriz tırmanıyor: ABD'den flaş İran açıklaması!
HDP'li Gergerlioğlu'ndan TBMM'de provokasyon: AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki
Başkan Erdoğan 'makas altın mı?' diye sordu: Aliyev'den açılışa damga vuran yanıt!
SON DAKİKA HABERİ | Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumumuz iyi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir
Son dakika haberi... Ekonomik kriz istifa getirdi! Truss 44 gün dayanabildi
Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan A Haber'de önemli açıklamalar! "Teröre destek verenlerle olamam"
RAHMAN SURESİ OKU, Rahman Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li isimden İYİ Parti'nin 'hamburger' göndermesine manidar yanıt: Kılıçdaroğlu'na borçlusunuz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir günde 4 kayıp bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA