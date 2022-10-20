Bir günde 4 kayıp bulundu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında önceki gün tam 4 kayıp vatandaşın izine ulaşıldı.Pazar günü Kadıköy'e gezmeye giden Melek Ayhan (11) ve kuzeni Zeynep Duran (16), kaybolunca ailelerinden korkup eve dönemedi. Kendilerinden yaşça büyük bir tanıdıklarından yardım istedi. Yardım edeceğini söyleyen kişinin evine giden kızlar, gitmek istediklerinde engelle karşılaştı. Yayını izleyen komşuların ihbarı üzerine polis, kızları bulunduğu adresten alıp ailelerine teslim etti. Kızları zorla tutan kişi adliyeye sevk edildi.Bağcılar'da kaybolan işitme ve konuşma engelli Nurhan Birgin (38) ise pazartesi günü kaybolduktan sonra ailesini görüntülü arayıp hayat kadınlarının olduğu bir otelde, ismini söylemediği bir adamla birlikte kaldığını söyledi. Programda Nurhan'ın fotoğrafının gösterilmesinin ardından polis Nurhan'ı kısa sürede buldu.Almanya Hannover'da yaşarken bir süredir Antalya'da olan Hilal Karakuş'tan (28) 20 Eylül'den bu yana haber alamayan annesi Ayşe Polat programa başvurdu. Hilal'in fotoğrafı programda yayınlanınca Ahmet Can, Müge Anlı ekibini arayarak "Hilal'le evlendik. Sağlığı iyi. Bugün Almanya'ya gitti" dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu sezonda 37 kaybı bulundu.Kendini ifade etmekte güçlük çeken ve kaybolan vatandaşların kolaylıkla bulunması için 2016'da hayata geçen "Sevgi İzi" projesiyle de toplam 503 kayıp bulundu.