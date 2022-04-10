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Giriş Tarihi: 11.4.2022

Bir insanlık hikâyesi

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Bir insanlık hikâyesi

İnşaattan düşerek tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Mehmet Taşçı, 6 yıldır ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyor. Taşçı: Engelli olmam, insanlara faydalı olmama engel değil

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Mehmet Taşçı, 1995'te Suudi Arabistan'da inşaatta çalışırken 8'inci kattan düştü. Medine ve Riyad'da 5 yıl hastanede yatan ve 32 ameliyat geçiren Taşçı, tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı. Memleketine dönen Taşçı'nın engeli, hayata bağlanmasına mani olmadı. Taşçı, 6 yıldır fırıncılardan aldığı ekmekleri, akülü aracıyla ihtiyaç sahibi yoksul ve yetimlerin sofralarına götürüyor.



'AMACIM YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEK'
Fırıncılar ve hayırsever vatandaşların da destek olduğu Taşçı, "Engelli olmam insanlara faydalı olmama engel degil. Allah bu engeli vermiş ama yaşama şansı da vermiş. 12 ay boyunca yaz kış demeden devam ediyorum. Ramazanda daha yoğun oluyor. Günlük 500 ekmekle başlamıştım, şimdi 850 ekmeğe ulaştı. Amacım, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek. Onların gözlerindeki ışık bana yetiyor" dedi. Mehmet Taşçı'nın kardeşi olan fırın ustası Adem Taşçı ise, "Ağabeyimin ekmekleri, ihtiyaç sahiplerine teker teker götürüp teslim etmesi beni çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımız da veriyor. Allah onlara daha çok versin" diye konuştu. Fırıncı Hayati Arslan ise, "Böyle bir iştirakte bulundu, biz de gönülden razı olduk. Günlük ihtiyaca göre ekmek veriyoruz. Para, servet budur" diye konuştu.

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Bir insanlık hikâyesi
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