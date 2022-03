Mersin’de Bir İnsanlık Projesi ‘Hoş geldin Bebek’

Yaklaşık on yıl önce Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen, "Hoş Geldin Bebek Projesi" hayata gelen bireyler için atılan ilk adım. Her bir yeni hazırlık ise yeni bir heyecan ve umudun yansıması. Yıllara rağmen kararlılıkla yürütülen projenin beş bininci çalışması için her zaman olduğu gibi hummalı bir çalışma yapıldı.