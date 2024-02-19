Bir işçinin ölümüne neden olan çökmenin nedeni ortaya çıktı

İŞÇİLER KAYNAK YAPARKEN ÇÖKEN İSKELEDE DENİZE DÜŞTÜ

Olayın ardından panik yaşayan işçilerden Şükrü İşyeri , iş arkadaşları tarafından denizden kurtarılırken 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası işçi Kenan İpek ise boğularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine karadan ve denizden polis ekipleri, sahil güvenlik ekipleri ve AFAD ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Kenan İpek'in cansız bedenini denizden bota alarak sahile çıkartmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında Kenan İpek'in cenazesi Konya'da toprağa verilmişti.