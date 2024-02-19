Bir işçinin ölümüne neden olan çökmenin nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş Kuruçeşme Sahili'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda "Kıyı Yapısı Güçlendirme İnşaatı" çerçevesinde işçiler, çakılan fore kazıklarda kaynak çalışmasına başlamıştı. Kaynak yapıldığı esnada çalışma yapan onlarca tonluk kepçe, işçilerin bulunduğu toprağın üstüne çıktığında sahildeki iskele çökmüş ve çalışma yapan 2 işçi denize düşmüştü.
İŞÇİLER KAYNAK YAPARKEN ÇÖKEN İSKELEDE DENİZE DÜŞTÜ
Olayın ardından panik yaşayan işçilerden Şükrü İşyeri , iş arkadaşları tarafından denizden kurtarılırken 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası işçi Kenan İpek ise boğularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine karadan ve denizden polis ekipleri, sahil güvenlik ekipleri ve AFAD ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Kenan İpek'in cansız bedenini denizden bota alarak sahile çıkartmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında Kenan İpek'in cenazesi Konya'da toprağa verilmişti.
SAHİLDEKİ TOPRAĞIN KEPÇENİN AĞIRLIĞI İLE ÇÖKTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan feci olayın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçiler çalıştığı esnada onlarca tonluk kepçenin çıktığı toprağın göçtüğü, iki işçinin denize düştüğü ve kepçenin ağzının suya daldırıp işçileri kurtarmaya çalıştığı görüldü. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.