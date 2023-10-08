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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Bir kahvenizi içeriz

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü’nce başlatılan “Bir kahvenizi içeriz” projesi kapsamında öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor. Proje kapsamında kaymakamlar, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler il genelinde ev ziyaretlerine başladı

Bir kahvenizi içeriz
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Edirne Valiliği himayesinde başlatılan "Bir kahvenizi içeriz" projesi kapsamında öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, projeyle okul ve aile işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Eğitimdeki başarılarını artırmak için ebeveynlerin yardım ve desteğinin alınmasıyla öğrencilerin okula olan aidiyet duygularının artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında kaymakamlar, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler il genelinde ev ziyaretlerine başladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Valisi Yunus Sezer, geleceğin teminatı çocukların başarısı için tüm kurumların seferber olduğunu belirtti. En kıymetli yatırımın çocuklar için yapılan çalışmalar olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti: "Bizler kıymetli yavrularımızın başarısı için elimizden gelen tüm gayreti, tüm desteği, tüm kapasitemizi ortaya koyacağız. Tabii bu çalışmaları hayata geçirirken en büyük destekçilerimiz sevgili öğretmenlerimiz ve kıymetli ailelerimiz olacak. Başarıyı hep birlikte, gönül birlikteliği ile çalışırsak yakalayacağımızı biliyoruz. Bizler çok büyük bir aileyiz. Sevgili yavrularımız için istiyoruz ki tüm kurumlarımız en üst seviyede katkı sunsun, onlara her türlü desteği birlikte verelim." AA

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Bir kahvenizi içeriz
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