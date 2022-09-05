Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede geçiyor?

Bir Küçük Gün Işığı nerede çekildi, Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede geçiyor sorusu, ATV severler tarafından sıklıkla soruluyor. Bu akşam (5 Eylül 2022) tarihinde ekranlara gelecek olan dizi, aile dramasını konu alacak. Dizi aynı zamanda sadece Türkiye'de geçmiyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı nerede çekildi? İşte detaylar!
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NEREDE ÇEKİLDİ, NEREDE GEÇİYOR?
Dizi, Türkiye ve İtalya'da geçiyor.
Set fotoğraflarına bakıldığında dizinin İtalya şehirlerinden Bologna ve Venedik'te geçtiği görülüyor.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?
"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.
Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI
Berk Oktay
Seray Kaya
Tuğçe Açıkgöz
Esra Dermancıoğlu
Şeyma Korkmaz Mete
Azra Aksu
Güneş Hayat
Yılmaz Bayraktar
Beren Kotan