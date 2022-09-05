Haberler Yaşam Haberleri Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede geçiyor?
Giriş Tarihi: 5.9.2022 11:37

Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede geçiyor?

ATV’nin merakla beklenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bu akşam ekranlara geliyor! Berk Oktay ve Seray Kaya’nın başrollerini aldığı dizi hakkında birçok araştırma bulunuyor. Set fotoğraflarını gören seyirciler; “Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor” “Bir Küçük Gün Işığı dizisi hangi ülkede geçiyor” sorularını yöneltiyor. Dizi birçok şehirde çekimlerini tamamladı ve 5 Eylül 2022 tarihinde ekranlara gelmeye hazır. Peki, ATV Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? İşte detaylar…

Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede geçiyor?

Bir Küçük Gün Işığı nerede çekildi, Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede geçiyor sorusu, ATV severler tarafından sıklıkla soruluyor. Bu akşam (5 Eylül 2022) tarihinde ekranlara gelecek olan dizi, aile dramasını konu alacak. Dizi aynı zamanda sadece Türkiye'de geçmiyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı nerede çekildi? İşte detaylar!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NEREDE ÇEKİLDİ, NEREDE GEÇİYOR?

Dizi, Türkiye ve İtalya'da geçiyor.

Set fotoğraflarına bakıldığında dizinin İtalya şehirlerinden Bologna ve Venedik'te geçtiği görülüyor.

Dizinin Türkiye çekimleriyse İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirildi.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI

Berk Oktay

Seray Kaya

Tuğçe Açıkgöz

Esra Dermancıoğlu

Şeyma Korkmaz Mete

Azra Aksu

Güneş Hayat

Yılmaz Bayraktar

Beren Kotan

Gizem Ünsal

Yiğit Yapıcı

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede geçiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA