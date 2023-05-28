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Giriş Tarihi: 28.5.2023

Bir oğlunu kaybetti, ama Yusuf Eren yaşayacak

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Bir oğlunu kaybetti, ama Yusuf Eren yaşayacak
Nevşehir'de yaşayan Yüksel ve Aynur Gostak çiftinin çocukları Yusuf Eren'e henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Yusuf Eren'in tedavi masrafları için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. 9 yıldır 112'de ambulans şoförü olarak görev yapan baba, mesai çıkışlarında çocuğunun tedavi parasını toplayabilmek için gece gündüz mücadele etti. Oğlu için evini bile satılığa çıkardı. Gostak ailesinin beklediği haber yaklaşık 1 yıl sonra geldi. Yusuf Eren için gereken tedavi parası olan 1 milyon 689 bin euro (yaklaşık 36 milyon lira) toplandı. Aile, Türkiye'deki işlemlerinin ardından tedavi için Dubai'ye gitti. Baba Yüksel Gostak, "13 yıl önce SMA nedeniyle bir oğlumu kaybettim. O zaman ilaç yoktu. Yıllarca birçok hastayı hastaneye yetiştirip, hayatta kalmasına vesile oldum. Yıllar önce bir oğlumu kaybettim ama şimdi bir oğlumu kazandım" dedi.

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Bir oğlunu kaybetti, ama Yusuf Eren yaşayacak
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