Haberler Yaşam Haberleri Bir parkı yapamadınız
Giriş Tarihi: 16.3.2023

Bir parkı yapamadınız

İzmit Belediyesi, Yeni Cuma parkının yapılmasını “vizyon projemiz” diye tanıttı. Projenin en fazla 150 günde bitmesi gerekiyordu. Oysa aradan 310 gün geçti ama bu proje bitecek gibi deği

ABBAS ÇAKAR
Bir parkı yapamadınız
Geçen yıl Mayıs ayında Yeni Cuma Camii'nin parkında yenileme çalışması başlatan İzmit Belediyesi kısa sürede tamamlama sözü verdiği projede bir türlü sona gelemedi. 'Vizyon' projesi olarak duyurulan ve kent merkezine değer katacağı vaat edilen çalışmaların çilesini çekmek ise yine vatandaşlara kaldı. Projenin ne zaman biteceği büyük bir soru işareti. İhale bedeli 2 milyon 828 bin lira olan ve 9 Mayıs 2022'de başlatılan projenin tamamlanma süresi olarak 150 gün olarak söylendi. Fakat çalışmaların başlamasının üzerinden 310 gün geçmesine rağmen projenin yüzde 50'si dahi tamamlanamadı. Yüklenici firmayla olan sözleşmesini de fesheden belediye bir kez daha yapım işi için ihaleye çıkacak. Özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası olan parkın tamamlanmasının zor olduğu görülüyor. Çalışmaların yavaş ilerlediği projede 310 günün sonunda sadece altyapı çalışmalarında belli bir aşama kaydedilebildi. Yeniden yapılacak olan ihale sonrası projenin devam etmesi fakat aylar öncesi yapılması beklenen açılışın başka bahara kalması bekleniyor.



Park çalışması yüzünden çevrede açılan çukurlar çöple doldu. Vatandaş çalışmadan bıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Böyle birinin derdi ne ülkedir ne millettir
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz...
Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 'Geçici işçilere kadro' açıklaması! Tarih verdi...
Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Burası siyaset yeri değil, acımız var
Akşener'den akılalmaz paylaşım: TSK uçağını görmezden gelerek attığı tweet tepki çekti
CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj! Skandal sözler yeniden gündem oldu: Bir ay içinde göreve iade edip özür dileyeceğiz
HÜDA PAR’ın HDP’den farkı mı?
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir parkı yapamadınız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA