Bir parkı yapamadınız

Geçen yıl Mayıs ayında Yeni Cuma Camii'nin parkında yenileme çalışması başlatan İzmit Belediyesi kısa sürede tamamlama sözü verdiği projede bir türlü sona gelemedi. 'Vizyon' projesi olarak duyurulan ve kent merkezine değer katacağı vaat edilen çalışmaların çilesini çekmek ise yine vatandaşlara kaldı. Projenin ne zaman biteceği büyük bir soru işareti. İhale bedeli 2 milyon 828 bin lira olan ve 9 Mayıs 2022'de başlatılan projenin tamamlanma süresi olarak 150 gün olarak söylendi. Fakat çalışmaların başlamasının üzerinden 310 gün geçmesine rağmen projenin yüzde 50'si dahi tamamlanamadı. Yüklenici firmayla olan sözleşmesini de fesheden belediye bir kez daha yapım işi için ihaleye çıkacak. Özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası olan parkın tamamlanmasının zor olduğu görülüyor. Çalışmaların yavaş ilerlediği projede 310 günün sonunda sadece altyapı çalışmalarında belli bir aşama kaydedilebildi. Yeniden yapılacak olan ihale sonrası projenin devam etmesi fakat aylar öncesi yapılması beklenen açılışın başka bahara kalması bekleniyor.Park çalışması yüzünden çevrede açılan çukurlar çöple doldu. Vatandaş çalışmadan bıktı.