Bir parktan çok daha fazlası

Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, içerisinde eğitimden sanata, bilimden teknolojiye kadar birbirinden farklı fonksiyonlar barındırarak sadece Tuzlalıların değil İstanbulluların da yararlanabildiği yaşam merkezi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın 2014 yılında hayata geçirdiği "Şelale Eğitim Parkı" İstanbul'un kamu alanındaki en büyük güneş enerji panelleri ve park içerisinde farklı noktalarda bulunan rüzgârgülleri ile kendi elektriğini kendi üretiyor. Yılda 35 bin ağacın kesilmesini engelliyor. 4 bin 250 metrekare alan üzerine kurulu panel, yılda 390 ton karbondioksit emisyonu sağlıyor. Gençlerin aileleriyle birlikte birçok alanda hizmet alabildiği park içerisinde, Teknoloji Merkezi (TEKMER), 5120 Core'luk süper bilgisayar, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Bilişim Sınıfı, Tuzla Karting Pisti, Uzay Gözlem Evi, Kutup Bilim Evi, Bilim Kampı, Corpus, Teknolojinin Serüveni Sergisi, Buz Pisti, Bovling Salonu, Kültür Evi, Amfi Tiyatro, Holozoo, Kadın ve Erkek Yüzme Havuzları, Sosyal Tesis, +1 Cafe ve Kadın ve Erkek Spor Salonu yer almaktadır. Şelale Eğitim Parkı'nı anlatan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Biz buraya Şelale Eğitim Parkı adını verdik. Ama burası bir parktan daha fazlası. Doğayı, hayatı teknolojiyle bu denli buluşturan bir park bir hayaldi. Biz bu hayali gerçekleştirdik. Bilim ve teknolojinin hayata bu kadar dahil olduğu bir park fikri filmlerde bile zor bulunur" dedi.Türkiye'de yerel yönetimler tarafından kurulan tek Teknoloji Merkezi Şelale Park'ta hizmet veriyor. KOSGEB iş birliği ile kurulan merkezde çağın gerektirdiği inovatif fikirler dünyaya açılma fırsatı buluyor. Tuzla Belediyesi TEKMER'in altyapısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştiriliyor. Biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka konularında geliştirilen yeni fikirler burada hayat ve destek buluyor. TEKMER'de 'Benim bir fikrim var' diyen gençler, risk sermayesi olan yatırımcılar ile buluşup dünyaya açılıyor. Başkan Yazıcı, "Burası büyük fikirler limanı, buradan büyük okyanuslara büyük gemiler açılacak. İlk 10 yıl için hedefimiz 5 unicorn" ifadeleriyle anlatıyor merkezi. Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi içerisinde bulunan 5120 Core'luk süper bilgisayar, dünyanın ilk 500 süper bilgisayarı listesinde yer alma ve Türkiye'nin de iki süper bilgisayarından birisi olma özelliğini taşıyor. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, eşi olmayan "Askıda Core" uygulamasıyla akademik çalışma yapmak isteyenlerin hizmetine sundu. Kampanyanın sitesi hayli gözde. Askidacore. com. Şelale Park'ta bulunan Bilim ve Sanat Merkezi, özel yetenekli gençlere hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışıyor. Gençlerin kapasitesinin sınırları aşması için hizmet veriyor. İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük Bilim Sanat Merkezi. Başkan Yazıcı BİLSEM konusunda Şelale Park kadar iddialı. "Burada sadece Tuzla için değil, İstanbul, Türkiye hatta dünya için yeni ufuklar açacak gençler yetişiyor" dedi. Şelale Park, bilim ve teknoloji üretenlerin parkı olduğu kadar. Dijital okuryazarlığının da parkı. Dünyanın en büyük e ticaret firmasıyla iş birliği yapılmış, park içinde bilişim sınıfları kuruluyor. Sınıflar sadece gençlere değil 7'den 77'ye bütün vatandaşlara Dijital Okur Yazarlık öğretecek. Başkan Yazıcı"Her çağın bir yaşam stili, bir dili var. Bu çağın dili bilişim" diye konuştu.Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın kişisel teknoloji ürünlerinin yer aldığı müze, Türkiye'nin en fonksiyonel parkı Şelale Eğitim Parkı içerisinde yer alıyor. 1950'li yıllardan günümüze kadar telefondan bilgisayara, radyodan Yazıcıya kadar 2000'den fazla ürün, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. "Hayat serüvenimde şahitlik ettiğim teknolojik her gelişme bu müzede. Bir benzeri olmadığını biliyorum" ifadelerini kullanan Şadi Yazıcı, konuklarını burada ağırlamaktan keyif duyduğunu söylüyor.Formula Tuzla sınırlarında yapılıyor. Tuzla Belediyesi Formula'dan ilham almış. Şelale Parka muhteşem bir karting park kazandırmış. Parkın hedefi yüksek. Formula 1 pilotları yetiştirmek için yola çıkmışlar. Tuzla Karting Parkı, onlarca farklı pilotun antrenman yapmasına olanak sağlıyor. Ayrıca Türkiye Karting Şampiyonası ve 12 saatlik dayanıklılık yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Bilim ve teknoloji tutkusuyla bilinen Şadi Yazıcı, "Adrenalin önemli, hayatın tadı tuzu. Adrenalinin F1 formu bu parka çok yakıştı" diyor.