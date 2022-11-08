Bir tabak dolusu zehir

3 Kasım'da Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeni Mahallesi'nde Düzce Müftülüğü'nde şoför olarak çalışan Y. Y. (62) ormandan topladığı mantarları eve getirdi. Eşi E Y, akşam saatlerinde 2 mantarı çiğ olarak yedi ve uyudu. Ertesi sabah ise kahvaltıda da yedikten sonra öğlen eşi ve gelini birlikte mantarları kızartarak yedi. Birkaç saat sonra E Y kusmaya başlayınca üçü birlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Em ve Yu çifti geceyi hastanede geçirirken gelinlerinin ise durumunun iyi olduğu belirtilerek eve gönderildi. Tekrar fenalaşan T Y, ambulansla akşam hastaneye kaldırıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 gün tedavi gören aile 5 Kasım'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 2 gün yoğun bakımda tedavi gören Yusuf ve Emine Yavuz çifti dün hayatını kaybetti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda olan T Y'un ise mantar nedeniyle karaciğer yetmezliği başladı. Y'nin kız kardeşinden karaciğer nakli gerçekleştirilmesi için uygun zaman beklendiği öğrenildi.İkiz kardeşi vefat eden Esma Dertli, eniştesinin sık sık mantar yediğini ve mantar türlerinden anladığını belirterek, "Eniştem, 'mantar gözüme çok güzel gözüktü' demiş. Öyle olmasa o mantarı yer miydi? Yenecek bir mantar değildi. Sık sık mantar yerdi ama bildiği mantarı yerdi. Bu mantar yenecek bir mantar değildi. Mantardan anlardı ama bunu nasıl yediğini bilemiyorum. Bunu yememesi lazımdı. Kardeşim kocasına güvenirdi. Beni aradı, 'İki mantarı çiğ yedim, 3 tanesini kavurdum yedim' dedi. Ben de kendisine mantarın fotoğrafını atmasını söyledim. Mantarı görünce kardeşime, 'Mantarı hiç gözüm tutmadı, yemeyin' dedim ama o zamana kadar yemişlerdi. Bu mantarın zehirli olduğunu biliyoruz. Bunu herkes bilir. Yolda gördüğümüz zaman ayağımızla ezerdik zehir olduğu için" dedi.Öte yandan ailenin yediği mantarın fotoğrafı ortaya çıktı. Tabak dolusu mantarın 'Köygöçüren' diye bilinen mantar türü olduğu öğrenildi. Köygöçüren mantarıyla ilgili uyarıda bulunan Mikolog Jilber Barutçiyan, "50 gramı bile yetişkin bir insanın ölümüne neden olabilir" dedi.