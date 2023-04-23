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Giriş Tarihi: 23.4.2023 21:06 Son Güncelleme: 23.4.2023 21:34

Bir testere; bir çekiç ile başladı, şimdi dünyaya satıyor

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 15 yıl önce ahşap oymacılığına bir testere bir çekiç ile başlayan Mesut Şen, ürettiği birbirinden ilginç eserleri şimdilerde dünyanın dört bir yanına pazarlıyor.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Bir testere; bir çekiç ile başladı, şimdi dünyaya satıyor

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde 15 yıl önce ahşap oymacılığına bir testere bir çekiç ile başlayan Mesut Şen, ürettiği birbirinden ilginç eserleri şimdilerde dünyanın dört bir yanına pazarlıyor.

Pamukova İlçesi'nde yaşayan heykeltıraş Mesut Şen (32), atmış metrekare atölyesinde tonlarca ağırlıktaki tomruklara adeta hayat veriyor.

17 yaşında biriktirdiği harçlıkla aldığı testere ve ormanda bulduğu bir tomrukla ilk heykelini yapan Şen, şimdilerde kurduğu atölyesinde Türkiye'nin 81 vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine heykel satıyor.

"YEVMİYEMİ BİRİKTİRİP MOTORLU TESTERE ALDIM"

Küçüklükten buyana resim ve heykele karşı merakının olduğunu söyleyen heykeltıraş Mesut Şen, "İlkokul da hiçbir eğitim almama rağmen alçı ile heykeller yapmaya başladım. Fakat ağaca ve ağaç kokusuna olan ilgim daha başkaydı. 17 yaşıma geldiğimde ise tarlada yevmiyeyle çalışıp biriktirdiğim para ile ilk motorlu testeremi aldım. Tek hayalim bu testereyle ilk heykelimi yapmaktı"dedi.

"GÜNLERCE TOMRUKLARIN ARASINDA UYUDUM"

Yaptığı küçük heykellerin ilk başta kendisini mutlu etmediğini fark ettiğini söyleyen Şen, "Tomruklarla devasa heykeller yapmak en büyük hayalimdi. Vaktimin büyük bir kısmını ormanlarda geçiriyordum. Ormanlarda çalışıp, en sağlam ağacın hangisi olduğunu, bir ağacın ne zaman kesilmesi gerektiğini öğrenmek için büyük zaman harcadım. Sonra ilk tomruğumu satın alıp ilk eserimi yaptım" dedi.

"HER AĞACIN BİR HİKAYESİ VAR"

Her ağacın kendi içinde bir kişilik barındırdığını söyleyen heykeltıraş Şen, "İnsan gibidir aslında ağaç. Her şeyi içinde gizlidir. Ne kadar susuz kaldığı, ne kadar zorlandığı, yonttukça ortaya çıkar. Bu yüzden her tomruk benim için çok kıymetlidir. O tomruğu alıp günlerce işlemek, tam terk edilmişken ona tekrar hayat vermek bu yüzden benim için çok kıymetlidir" diye konuştu.

"TEK HAYALİM ESERLERİM EN ÜNLÜ ALANLARDA SERGİLENSİN"

Bir heykelin işlendikçe güzelleştiğini ve eserlerinin fiyatının işçiliğe göre değiştiğini de söyleyen Şen konuşmasını şöyle tamamladı:

"Taleplerimiz gün geçtikte daha çok artıyor. Yetişmek için uğraşıyorum. Bu mesleği arkamdan gelecek yeni nesillere bırakmak istiyorum. Eserlerim dünyanın arkamdan gelecek yeni nesillere bırakmak istiyorum. Eserlerim dünyanın bir çok ünlü alanlarında sergilensin istiyorum"

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Bir testere; bir çekiç ile başladı, şimdi dünyaya satıyor
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