Bir tuhaf gelenek: Güzelleşmek uğruna dişlerini siyaha boyuyorlar! Özellikle evli kadınlar…

Yüzyıllar boyunca çeşitli geleneklere ev sahipliği yapan Japonya, kültürel ritüelleriyle hepimizi şaşırtıyor. Bu enteresan geleneklerden biri de Ohaguro. Ohaguro, Japon kadınlarının dişlerini siyahlaştırmak için kullandıkları bir yöntem ve Japonya'nın geçmişinde önemli bir yere sahiptir.
Ohaguro'nun kökenleri Japonya'nın antik dönemlerine kadar uzanmakta. Oldukça eski bir gelenek olan Ohaguro, günümüzde bazı ilkel topluluklarda bu tür davranışlara raslanılmaktadır. Japonya'da İlk başlarda sadece aristokrat sınıf arasında yaygın olan bu uygulama, zamanla diğer toplum kesimlerine de yayılmış. Ohaguro'nun popülerliği, Japonya'nın farklı bölgelerinde ve dönemlerinde değişiklik göstermiştir. Genellikle evlilik döneminde gelinlerin ve bazen erkeklerin de uyguladığı bir adet olmuştur.
Binlerce yıl önce Japonya'da siyah dişler, kadınların güzelliğinin bir işareti olarak kabul edilirdi. Ayrıca, bu uygulamanın diş çürümelerini önlediğine inanılırdı. Ohaguro aynı zamanda sosyal bir statü göstergesiydi. Aristokrat sınıfın siyah dişlere sahip olması, onların ayrıcalıklı bir konumda olduğunu simgelerdi. Özellikle evli kadınlar dişlerini siyaha boyardı. Zaman zaman bu gelenek bazı erkeklerde de görülürdü.
Ancak, ohaguro uygulaması 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Japonya'da değişmeye başladı. Modernleşme ve Batılılaşma sürecinde, bu gelenek giderek azaldı ve neredeyse yok olma noktasına geldi. Değişen güzellik standartlarıyla birlikte estetik algısı siyahtan bembeyaz dişlere kaydı. Artık ohaguro yaygın olmayan bir geleneğe dönüştü.
"Ohaguro hiç mi yok?" derseniz genellikle geleneksel törenlerde veya etkinlikte kullanılmaktadır. Bazı Japon müzeleri ve kültürel miras merkezleri, ziyaretçilere ohaguro'nun tarihini ve uygulanışını gösteren sergiler düzenlemekte.
Ohaguro, kelime anlamı olarak siyahlatılmış diş demektir. Geleneğin aktif olarak uygulandığı dönemde özellikle evli kadınların daha soylu gözükmek için yaptıkları bir ritüeldi. Ancak evlenmek isteyen kadınlar da daha estetik gözükmek için bu ritüeli uygulardı...