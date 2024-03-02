Bir tuhaf gelenek: Güzelleşmek uğruna dişlerini siyaha boyuyorlar! Özellikle evli kadınlar…





Ohaguro'nun kökenleri Japonya'nın antik dönemlerine kadar uzanmakta. Oldukça eski bir gelenek olan Ohaguro, günümüzde bazı ilkel topluluklarda bu tür davranışlara raslanılmaktadır. Japonya'da İlk başlarda sadece aristokrat sınıf arasında yaygın olan bu uygulama, zamanla diğer toplum kesimlerine de yayılmış. Ohaguro'nun popülerliği, Japonya'nın farklı bölgelerinde ve dönemlerinde değişiklik göstermiştir. Genellikle evlilik döneminde gelinlerin ve bazen erkeklerin de uyguladığı bir adet olmuştur.