Bir yanda kar yağışı bir yanda deniz keyfi

Kar yağışı, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürüyor. Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolu, çığ nedeniyle kapandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Van'da önceki gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Bahçesaray ilçesinde etkili olan ve yaklaşık 1 metreyi geçen kardan dolayı vatandaşlar, hayvanlarına, açtıkları tünellerden ot ve yem veriyor.Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik köyünde rahatsızlanan Hakim Seçuk (37) ve Şirvan ilçesinde rahatsızlanan Muhammed Efe Bağlık (1), kardan kapanan yollar açılarak hastaneye kaldırıldı. Eruh ilçesine bağlı Meşindağı mevkiinde yoğun yağışla birlikte yoldan çıkan bir cip ve içindeki 3 kişi, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kalp krizi geçiren muhtar Eyüp Kayan, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Çatak ilçesine bağlı Dalbastı Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Figen Akbaş (37) Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerinin çalışmaları ile hastaneye kaldırıldı.Sinop'un Ayancık ilçesinde yolda araçlarıyla mahsur kalan aile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda etkili olan kar yağışının oluşturduğu manzara ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beyaz örtüyle kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar drone ile görüntülendi. Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda açan kardelenler, yeşil gövdesiyle ormanlara, beyaz çiçeğiyle kar örtüsüne ahenk kattı. Trabzon'da, dün sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşan yılın ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdü.Doğu'da kar esareti yaşanırken, hava sıcaklığının 16 derece, deniz sıcaklığının ise 19.5 dereceye ulaştığı Antalya'da sahillerde yoğunluk oluşurken, deniz keyfi yapanlar da oldu.SABAH