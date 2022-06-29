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Giriş Tarihi: 29.6.2022 20:26 Son Güncelleme: 29.6.2022 20:29

Birbirlerine sarılmış halde bulundular: 5 gün önce ölmüşler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Birbirlerine sarılmış halde bulundular: 5 gün önce ölmüşler

İstanbul Kağıthane’de ev arkadaşı oldukları iddia edilen Faridun Kesgin (38) ve İlker Yılmaz (29) adlı iki arkadaş kaldıkları evin yatak odasında birbirlerine sarılmış halde cesedi bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 5 gün önce öldüğü düşünülen iki gencin odasında şırınga ve uyuşturucu içmek için kullanılan tüp ele geçirdi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birlikte yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Feridun Kesgin ve 29 yaşındaki İlker Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yaptı. Çift ardından kaldıkları eve girdi ancak bir daha çıkmadı. Yaklaşık 5 gün boyunca iki arkadaştan haber alamayan yakınları, bakkalı arayarak evde olup olmadıkları sordu. Çiftin uzun süre görünmemesi üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç manzaraya karşılaştı. Haber alınamayan çift, çırılçıplak halde yatakta birbirlerine sarılmış olarak bulundu. İçeriye giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından arkadaşlarının öldüğünü haber alan arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlıkla olanı biteni izledi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sonucunda iki adet şırınga ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan tüp olduğu görüldü. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından iki arkadaşın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan ölü bulunan Feridun Kesgin'in emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, İlker Yılmaz'ın ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Birbirlerine sarılmış halde bulundular: 5 gün önce ölmüşler
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