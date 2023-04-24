Birçok arkadaşını depremde kaybeden vatandaş: “Yerin dibine giriyoruz sandık”

Saat 13.24'te Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde binaların gözleri önünde kum gibi döküldüğünü söyleyen Yıldız, "Aynı gün içerisinde saat 13.30'da biz arabada iken yine deprem oldu. Arabamız da iki bina arasında kalmıştı, geriye veya ileriye doğru da gidemiyorduk. Her taraf yıkık dökük içinde kalmıştık. O esnada hepimiz tarlaya doğru kaçmaya çalıştık. Karşımızdaki binalar gözümüzün önünde kum gibi dökülüyordu. O esnada biz çok korkmaya başlamıştık. Sanki yer yarılıp yerin dibine giriyoruz sandık. Yine de Rabbime şükürler olsun. Ailem ve çocuklarıma bir şey olmadı. Dostlarım ve arkadaşlarım çoğu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti" dedi. Yaraları sarmak için tekrar Adıyaman'a döneceklerini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti: "İki gece çadırda kaldık ama çok soğuktu. Rabbimden niyaz ediyorum ki bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasıdır. 9 Şubat günü Diyarbakır'a gelmeye karar verdik. Allah bir kapıyı kapatıp diğer kapıyı açar. İnşallah tekrar döneceğiz. Konteyner veya bir ev olsa çok iyi olurdu. Babam yaşlı, 85 yaşında memlekete dönmek istiyor."