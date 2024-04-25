Şanlıurfa’da zincirleme kaza: Doktor hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Birecik- Nizip E.90 Karayolun 3. Kilometresinde henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen 3 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlar hurda yığınına dönerken Birecik Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Mustafa Güder(26) ile ailesinin de bulunduğu Burcu Y. Şahan Ş.-Mahmut T, Ahmet Ş., Melike Nur Ş. ve Meryem Ş. yaralandı.

İhbar üzerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Birecik- Nizip karayolu tek şeride düştü. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktoru Mustafa Güder hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Araçların çekilmesiyle yol normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.