Haberler Yaşam Haberleri Biri 60 ve diğeri 52 yaşında: Karı koca aynı üniversiteyi kazandı
Giriş Tarihi: 15.8.2022 15:26 Son Güncelleme: 15.8.2022 15:59

Biri 60 ve diğeri 52 yaşında: Karı koca aynı üniversiteyi kazandı

Niğde'de emekli memur olduktan sonra eşi ile birlikte küçük esnaflık yapan Mahmut Çakır ve eşi Ayşe Çakır Üniversite sınavına girerek aynı Fakülteyi aynı bölümü kazanlar.

HAYRETTİN YENEL
Biri 60 ve diğeri 52 yaşında: Karı koca aynı üniversiteyi kazandı

Niğde'de bilinen ailelerinden biri olan Çakır çifti, çocuklarının üniversite eğitimi bitince bizde okuyalım diye daha önce birbirlerine söz verdiler. İki yetişkin, 1 kız 1 erkek çocuklarını okuttular. Çocukların eğitimi bitince artık üniversite sınavına girmenin zamanı geldi diyerek, yoğun çalıştıkları üniversite sınavına hazırlık için dershaneye bile gitmeden kendi imkanları ile çalışarak sınava girdiler.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü kazanan "Okumanın yaşı yoktur" sözünün canlı temsilcileri olarak kazandıkları okulu da birlikte gezdiler. Sıralara oturdular ve öğrenci olmanın heyecanını yaşadılar.

Eşiyle aynı bölümü kazanmış olmanın mutluluğunu dile getiren Ayşe Çakır: "Eşim ve benim azmimiz, şu anki durumumuz özellikle gençlere ders olsun. Okumanın yaşı yoktur, inanın kendimize güvenimiz daha da arttı. Şimdi üniversite sıralarında gençlerle birlikte yaşayacağımız günlerin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekli devlet memuru olduktan sonra terzi olan eşine yardım eden ve bir okulun kantinini işleten 60 yaşındaki Mahmut Çakır ise okumak isteyenlere: "Benden geçti demeyin, hayallerinizin peşinden gidin yeter ki isteyin ve kararlı olun." dedi.

Çocukları ve torunları ile kazandıkları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü gezen Çakır çifti okulun açılmasını dört gözle bekliyor.

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Biri 60 ve diğeri 52 yaşında: Karı koca aynı üniversiteyi kazandı
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