Biri 60 ve diğeri 52 yaşında: Karı koca aynı üniversiteyi kazandı

Niğde'de bilinen ailelerinden biri olan Çakır çifti, çocuklarının üniversite eğitimi bitince bizde okuyalım diye daha önce birbirlerine söz verdiler. İki yetişkin, 1 kız 1 erkek çocuklarını okuttular. Çocukların eğitimi bitince artık üniversite sınavına girmenin zamanı geldi diyerek, yoğun çalıştıkları üniversite sınavına hazırlık için dershaneye bile gitmeden kendi imkanları ile çalışarak sınava girdiler.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü kazanan "Okumanın yaşı yoktur" sözünün canlı temsilcileri olarak kazandıkları okulu da birlikte gezdiler. Sıralara oturdular ve öğrenci olmanın heyecanını yaşadılar.
Eşiyle aynı bölümü kazanmış olmanın mutluluğunu dile getiren Ayşe Çakır: "Eşim ve benim azmimiz, şu anki durumumuz özellikle gençlere ders olsun. Okumanın yaşı yoktur, inanın kendimize güvenimiz daha da arttı. Şimdi üniversite sıralarında gençlerle birlikte yaşayacağımız günlerin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.