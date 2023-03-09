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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Biri Icardi, diğeri Arda Güler hayranı

ERTAN GÜRCANER
Biri Icardi, diğeri Arda Güler hayranı
Kahraman ailesinin Adıyaman'da oturdukları Mehmet Akif Mahallesi 528 Sokak'taki ev depremde yıkıldı. Enkazdan 4 gün sonra 11 yaşındaki Gazihan, 8 yaşındaki kardeşi Muhammed Enes ile dede Bayram (63) ve babaanne Fatma Kahraman sağ kurtarıldı. Gazihan ve Muhammed Enes'in anneleri Tuğba, babaları Mehmet, ablaları Esma Hüsna, Aleyna ve Ayşe Fatma (15) ise hayatını kaybetti. 5 Şubat'ta çadır kentte görevli polislerin düzenlediği sürpriz doğum günü partisi ile 11. yaşına girdiğini belirten Gazihan, "Depremde anne, baba ve kardeşlerimizi kaybettik. Onlar bundan sonra kalbimizdeler" dedi. İleride futbolcu olmayı istediğini belirten Gazihan, "Galatasaraylı Icardi'yi çok beğeniyorum. Bana imzalı formasını hediye ederse çok mutlu olurum" dedi. Muhammed Enes ise ağabeyinin aksine Fenerbahçeli Arda Güler hayranı olduğunu belirtip "Ben de Arda abiden bana imzalı formasını göndermesini istiyorum" diye konuştu.

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Biri Icardi, diğeri Arda Güler hayranı
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