Biri oyaladı diğeri çaldı! AVM’de çanta çalanlar yakalandı

İstanbul'da Bakırköy ve Kasımpaşa'da yabancı uyruklu kişilerin alışveriş merkezinde farklı tarihlerde alışveriş yaptıkları sırada meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamera çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin Hamza C.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli 4 Ekim Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Bakırköy'de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



YAŞINDAN FAZLA SUÇ KAYDI VAR



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hamza C.B.'nin 29 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık sırasında Hamza C.B.'ye yardım eden bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA



Şüpheli Hamza C.B.'nin alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Şüpheli bir arkadaşıyla AVM'de dolaşan yabancı uyruklu kadınları hedef alarak yanlarına yaklaştılar, biri kadını oyalarken şüpheli Hamza C.B. ise bebek arabasında asılı duran çantayı alarak hızlıca oradan uzaklaştığı anlar ve bir mağazada alışveriş yaptığı sırada bir kişinin çantasını el çabukluğu ile çalarak mağazadan ayrılan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.