‘Birkaç dokunuş istedim vücudum haritaya döndü’

Antalya'dayaşayan Çilem Kılıç, kuaför bir arkadaşının tavsiyesi üzerine gittiği estetik cerrah R.G.'ye, kredi çekip 75 bin lira vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi. Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu olan Kılıç'a doktoru, "Hediyem olsun" diyerek koltuk altı toparlama da yaptı. İki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince, parasına geri istedi.Kılıç'a, paranın 40 bin lirasını iade eden doktor, tedavisini de yarım bıraktı. İddiaya göre tedavi yarım kalınca, Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu. Karın bölgesinde de kanal gibi derin bir kalan Kılıç, hem sağlığından hem parasından oldu. Doktor hakkında davacı olan, CİMER ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikâyet dilekçesi veren Kılıç, "Estetik diye gittim, bu duruma geldim. Dikişlerim açıldı. Dudağım ve yüz germe işlemi olmadı. Boynumu germiş, yüzümde bir şey yok. Burnum eğri kaldı. Aylarca boynumu döndüremedim. Hala yaralarım iyileşmedi. Her yerim enfeksiyon kapmış. Başka doktora gittim, 6 ay sonra yeniden ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Sancılarım var, hareket ediyorum ama zorlanıyorum. 3 aydır acılarla uyanıyorum. Sadece 'moralim düzelsin' diye birkaç güzel dokunuş istedim. Güzelleşmek için gittim ama sağlığımdan oldum. Vücudum haritaya döndü" ifadelerini kullandı.