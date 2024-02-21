Birlikte yaşadığı kadınla ’swinger’ partisine katılmış, kızına da cinsel istismarda bulunmuş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı, evli ve 1 kız çocuk babası M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A. geçen pazar günü gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.S.A.'nın Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M.'nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A., ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup, çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum" dedi.S.A., M.M.'nin annesiyle resmi nikahı var mı bilmediğini belirterek, "Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim" dedi.M.A. ise ifadesinde "M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" derken, muhtar M.M. de ifadesinde fotoğrafları M.A.'nın çektiğini belirterek, "S.A. ile ilişki yaşadım. Onu öpüp, okşadığım doğrudur. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı...