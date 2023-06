Bisiklet dostu şehir Konya

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, bisikletli ulaşım konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Bisikletli ulaşım konusunda vizyon çalışmaları bulunan şehirlerden biri de Konya. Şehrin bu konuda geldiği seviyeyi değerlendiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan çalışmalar sayesinde Konya'nın bisikletli ulaşımda çok daha iyi bir noktaya taşındığını ve bisikletli ulaşımı şehrin tamamında yaygınlaştırmayı en önemli hedeflerinden biri haline getirdiklerini söyledi.Konya'nın ulaşım standartlarını her alanda yükseltmeye devam ettiklerini ifade eden Altay sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu alandaki en önemli çalışmalarımızı ise bisiklet konusunda yaptık. Türkiye'de ilk kez Bisiklet Master Planımız onaylandı ve bu plan sayesinde şehrimiz Uluslararası İdealkent Ödülü'nü kazandı. Konya 604 kilometreyle bisiklet yolu ağı uzunluğunda dünyanın önde gelen şehirlerinden biri. Türkiye'de ise en uzun bisiklet yoluna sahip şehiriz. 2030'a kadar bu uzunluğu 800 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Şehrimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuya dikkat çekmek için ayrıca 'Bisiklet Şehri Konya' temalı fotoğraf yarışması ve on binlerce bisiklet kullanıcısının katıldığı Bisiklet Festivali gibi etkinlikler de düzenliyoruz."Bisikletli ulaşım konusunda hayata geçirdikleri uygulamalarla bisiklet sürücülerine çok daha güvenli bir ulaşım imkânı sağladıklarını ifade eden Altay, "Kendi geliştirdiğimiz Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi (ABUS) sayesinde şehrimizdeki bisiklet yollarını, bisiklet tamir istasyonlarının, kiralık bisiklet istasyonlarının, bisiklet parkları ile araç otoparklarındaki bisiklet parklarının konumlarını kullanıcılara sunuyoruz. Uygulamada bisikletliler için rota planlama seçeneği de var. ABUS ayrıca Konya'da bulunan bütün müzeler, tarihi eserler, antik yerleşim ve ören yerleri ile doğal güzellikler ve yeşil alanlara ulaşım sağlıyor. Bisikletli ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Güvenli Okul Yolları Projesi adında Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan bir başka projemiz daha mevcut" şeklinde konuştu.Konya'dabisiklet sürücülerinin ihtiyaç duyduğu her türlü imkânı hizmete sunduklarını belirten Altay, "Şehrimizin onlarca farklı noktasına bisiklet tamir istasyonları yerleştirdik. Şehir merkezinde bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalarda park ihtiyacını gidermek amacıyla şehir estetiğine uygun bisiklet parkları kurduk. Yine örnek projelerimizden olan kapalı araç otoparklarımıza yaptığımız iki katlı bisiklet parklarımız, ülkemizde kapalı araç otoparklarında faaliyete geçen ilk bisiklet park yerleri oldu. Uzak mesafelere bisikletli ulaşımı kolaylaştırmak için şehrimizdeki raylı sistem güzergâhları üzerinde hizmet veren Bisiklet Tramvayı'nı Türkiye'de ilk kez kullanıma sunduk. 50 otobüsümüzde bisiklet taşıma aparatları mevcut. Çocuklara yönelik yaptığımız birçok proje ile her yıl binlerce bisiklet hediye ediyoruz" dedi.