Bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün davasında karar!

Kadıköy Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz günü polis çevirmesinden kaçan alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki Temel Ünlü'nün bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün(51)'e çarparak ölümüne sebep olmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Temel Ünlü, olaydan 71 gün sonra adliyeye gelerek teslim olmuştu. Ünlü hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Temel Ünlü bulunduğu cezaevinden getirilirken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Temel Ünlü, "Olay günü kız arkadaşımla alkol aldık ve sonra da çorba içmek için dışarı çıktık. Caddebostan tarafında da kaza gerçekleşti. Ben araçla gelirken yolun ortasında maktulü gördüm, son anda direksiyonu kırıp fren yaptım ancak o araçtan kurtulmak için pedala basıp hızlanınca kaza gerçekleşti" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunmasının devamında kaza anında alkolün etkisinde olmadığını söyleyen sanık, "Ben ehliyetim olmadığı için polis çevirmelerine girmedim. Kazadan biraz geride birçok bisikletçinin olduğunu gördüm. Sol şeride geçip yoluma devam ettim. Araçta bulunanlar arkadaşım Deniz'e aittir. Alkolü araçta tüketmedim" şeklinde konuşarak suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

"KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI"

Cumhuriyet savcısı duruşmada, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Temel Ünlü ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Diyecek bir şeyim kalmadı. Ben uyuşturucu madde kullanmadım. Sadece gece alkol tükettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sizin affınıza sığınıyorum, maktulün ailesine de baş sağlığı diliyorum" sözlerini sarf etti.

MAHKEMEDEN "USLANMAZ KİŞİLİK" SANIĞA 20 YIL HAPİS

Duruşma sonu davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Temel Ünlü'yü "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın olaydan sonra kaçtığını ve yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığını, olaydan sonra tanık Mehmet Can Çoban'ı olay yerine göndererek kazayı üstlenmesini istediğini, ayrıca sanığın sabıka kaydı olduğunu ve uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayarak cezada herhangi bir indirime gitmedi.