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Giriş Tarihi: 15.11.2023 16:54

Bisikletli kadına kabusu yaşattı: Taciz ettiği anları kameraya kaydetmiş

İstanbul'da Ersin Naci K, bisiklet süren bir kadına kabusu yaşattı. Taciz anlarını cep telefonu ile kaydedem kadının şikayeti üzerine yakalandı. Tutuklandı.

İHA
Bisikletli kadına kabusu yaşattı: Taciz ettiği anları kameraya kaydetmiş

İğrenç olay, dün sabah saatlerinde Bostancı Sahil yolunda meydana geldi. Bisiklet süren bir kadın arabayla kendisini takip eden ve taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Olayın ardından şüpheli Ersin Naci K. gözaltına alındı. Bugün adliyeye getirilen Ersin Naci K. savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanmasına hükmetti. Ersin Naci K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Bisikletli kadına kabusu yaşattı: Taciz ettiği anları kameraya kaydetmiş
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