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Giriş Tarihi: 21.1.2022 13:13 Son Güncelleme: 21.1.2022 13:44

Bisikletli sapık tutuklandı: Şeytana Uydum!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Bisikletli sapık tutuklandı: Şeytana Uydum!

Bağcılar ve Bahçelievler'de elinde bisikletle dolaşarak 18 yaşından küçük kız çocuklarını taciz eden ve seri bir şekilde "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçunu işleyen bir sapığı 60 iş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden adım adım iz sürerek yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sapığın ifadeleri ise pes dedirtti. Sanık savunmasında “Şeytana uydum, pişmanım” dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri; 15 yaşındaki mağdur kız çocuğu B.B.'nin ifadesi üzerine harekete geçti. Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar ve Bahçelievler İlçeleri'nde 18 yaşından küçük kız çocuklarını peş peşe taciz ederek seri şekilde "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçunu işleyen bir sapığın peşine düştü. Mağdur çocuk B.B. ifadesinde 31 Aralık 2021 Cuma günü okulundan evine dönerken yanına yaklaşan ve metronun nerede olduğunu soran bisikletli bir kişiye metroyu tarif ettiğini, ardından söz konusu kişinin kendisine bakire olup olmadığını sorduğunu ve cinsel ilişkiye girmeyi teklif ederek kendisini taciz ettiğini anlattı.

Konu ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı ve 60 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Bisikleti elinde götüren ve yürüyen sapığın Bağcılar ve Bahçelievler'de 18 yaşından küçük kız çocuklarını sokaklarda ve caddelerde uzun süre takip ettiği, bisikletin direksiyonunu kız çocuklarının önlerine kırarak; onlarla sohbet etmeye çalıştığı ve kız çocuklarını taciz ettiği anların güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı. Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Mahmutbey Caddesi üzerinde otobüs durağında otobüs bekleyen bir kız çocuğunu da taciz ettiği tespit edilen ve toplam sekiz kız çocuğuna cinsel tacizde bulunarak seri bir şekilde "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçunu işlediği öne sürülen 46 yaşındaki sapık Mecit G.'nin açık kimliği tespit edildi. Mecit G. Gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne getirilerek çıkarıldığı mahkemece "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

"ŞEYTANA UYDUM"

Sapık olduğu öne sürülen Mecit G. ifadesinde "İşe giderken bisiklet kullanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. 31 Aralık 2021'de akşam saatlerinde kimseye metro istasyonunun nerede olduğunu sorup sormadığımı hatırlamıyorum. Kız çocuğunu tanımıyorum. Ben olay tarihinde Mahmutbey yolunda bisiklet elimde eve gidiyordum. Yolda esmer, benim boylarımda başı kapalı, 19-20 yaşlarında bir bayan şahıs yoldan geçenlere Kirazlı metro istasyonun yerini soruyordu. Bende kendisine yaklaşarak istasyonun yerini tarif ettim. Sonra ben bu kıza arkadaşlık teklifinde bulundum ancak kız olmaz diyerek beni reddetti. Kız çocuğuna değil 20 yaşındaki bir kadına arkadaşlık teklif ettim. Sonrasında ben oradan ayrılarak eve gittim. Bu olay dışında konuştuğum veya arkadaşlık teklif ettiğim kimse yoktur. Ben neden bu şekilde bir şey yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Bir kere şeytana uydum" dedi.

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Bisikletli sapık tutuklandı: Şeytana Uydum!
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