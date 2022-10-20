Bismil ovasında 250 bin dekar arazi dron ile ilaçlandı

Hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanan dron teknolojisi tarım alanlarında da kullanıldığına işaret eden Türk, "Bir dron 10 dakikada 20 dönüm araziyi ilaçlayabiliyor. Bu hem zamandan hem ilaçtan tasarruf anlamına geliyor. 250 bin dekar tek ilaçlamada yüzde 30 tasarruf ile 10 milyon TL ilaç tasarrufu yaptık bu rakam en az 3 ilaçlama ile 30 milyon TL'yi buldu" diye konuştu.

"VERİM KAYBINI ÖNLEDİK"

Türk, Sulama ve yağmur nedeni ile traktörün tarlayı zamanında ilaçlayamaması ve ilaçlama esnasında teker izinden kaynaklı ezilmeden ortalama yüzde 5 zayiatın önüne geçerek verim kaybını önlediklerini ifade ederek, "Yaklaşık olarak çiftçiye 250 bin dekar alandan 12 bin dekarlık bir alan kar bıraktık. Çiftçilerimiz 12 bin dekarlık alandan dekar başı ortalama 400 kg pamuk biçti ve yaklaşık olarak 5 bin Ton extra pamuk elde etti ve bu yıl Pamuk fiyatına göre ortalama 100 milyon TL kâr elde etmiş oldu. İlaçlamadan kaynaklı topraklarımızın çoraklaşmasını önleyerek bir sonraki Ekimde daha yüksek verim elde edilmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

"KİMYASAL TARIM İLAÇLARI SULARIN KİRLENMESİNE NEDEN OLUYOR"

Kimyasal tarım ilaçlarının göllere, nehirlere, su kaynaklarına karışarak suların kirlenmesine neden olduğuna değinen Eavison Drone Teknolojileri Türkiye Distribütörü Uğur Türk, şunları söyledi: "Yağmur ve sulama sularıyla toprağın altına inerek yeraltı su kaynaklarını kirletmektedir. İlaçların ambalajları atıldıkları yerlerde çevre kirliliği yaratmaktadır. -Balıkların ve arıların ölümüne neden olmaktadır. Bu doğrultuda çiftçilerimizi bilinçlendirdik ve tarlalara atılan kimyasallı Plastik kutularını geri dönüşüme kazandırarak çevre kirliliğinin önüne geçtik. Kimyasal ilaçların Yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmaları sonucunda gıdalarda, toprak, su ve havada kimyasalın kendisi ya da dönüşüm ürünlerinin kalabildiğini çiftçilerimize zararları ile birlikte anlattık. Tarımsal dronlar ile bunu minumum seviyeye indirebiliyoruz daha iyi bir hava su gıda ve gelecek için dron ile ilaçlamayı herkese tavsiye ediyoruz."

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK"

Türk, Mısır ve ayçiçeği gibi uzun saplı mahsüllerin boylarının yükselmesinden sonra traktör ile ilaçlanamamasının zararlılar tarafından büyük verim kaybına neden olduğunu hatırlatarak, "Havadan tarım dronlarımız ile mahsul boyuna ve arazi şartlarına bakılmaksızın bu zararlılardan kaynaklı ürün zahiyatının önüne geçerek yine çiftçiye çok büyük destek verdik. Ayrıca yeni yıl ile birlikte gelişen Eavision tarım dronlarımız ile Karadeniz bölgemizde bulunan 90 derecelik dik yamaç ve dağlık arazilerde bulunan çay bahçelerini ve her türlü meyve sebze ağaçlarını ilaçlayarak çiftçilerimize destek vermeyi planlıyoruz ve bu Türkiye'de ilk olacak. 25 bin dekar alan ilaçlayarak 5 milyon 500 bin litre su tasarrufu yaptık."dedi

Eavison Drone Teknolojileri Türkiye Genel Müdürü Hamdin Kaya da şuan dünyanın en iyi otomatik dümenleme sistemlerinden biri ile anlaştıklarını belirterek, "tüm Türkiye'de satışına başlayacağız bunun yanında akıllı tarım teknolojisini yakından takip ediyoruz. En kısa sürede Türkiyede insansız ve kabinsiz full otonom traktör devrini başlatacağız. Çalışmalarımız son hız devam etmekte. Türkiye'nin her yerine bayilik sistemi ve teknik servis ağı kuruyoruz. çalışmalarımıza akıllı tarım çiftçi dostu Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak hertürlü akıllı tarım teknolojilerini Türkiye piyasasına getirerek bu yolda hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.