Bitcoin son durum: yükseliyor mu düşüyor mu? Bitcoin yorumu ile yükselir mi, düşüş ne kadar devam edecek? 20 Haziran kripto para fiyatları!

19 HAZİRAN BITCOIN ÇÖKÜŞÜ!

Bitcoin 19 Haziran tarihinde 17 bin seviyesine kadar indi. Aralık 2020'den beri en düşük seviyesini gören kripto para, şu an 20 bin seviyelerde ve bu rakam yükselmiş olarak kabul ediliyor. Tam olarak ne olacağını kestirmek zor olsa da Bitcoin yorumlarıyla neden düştüğünü ve şu an neden bu seviyede olduğu öğrenilebiliyor.