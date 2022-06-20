Bitcoin son durum: yükseliyor mu düşüyor mu? Bitcoin yorumu ile yükselir mi, düşüş ne kadar devam edecek? 20 Haziran kripto para fiyatları!

Bitcoin son durum sürekli araştırılıyor. Kripto paralarda dalgalı hareketlenme devam ediyor. Kasım 2020'den beri en düşük seviyeyi gören Bitcoin düşüyor mu yükseliyor mu sorusu sürekli soruluyor. Bitcoin yorumlarına bakıldığında daha ne kadar düşeceğini, ne zaman artacağını anlayabiliyoruz. 20 Haziran anlık kripto para fiyatları aratılıyor. İşte güncel haberler!
Bitcoin 19 Haziran tarihinde 17 bin seviyesine kadar indi. Aralık 2020'den beri en düşük seviyesini gören kripto para, şu an 20 bin seviyelerde ve bu rakam yükselmiş olarak kabul ediliyor. Tam olarak ne olacağını kestirmek zor olsa da Bitcoin yorumlarıyla neden düştüğünü ve şu an neden bu seviyede olduğu öğrenilebiliyor.
Pandemi döneminde birçok hükümet vatandaşları darda kalmasın diye para bastı ve para için bolluk dönemi yaşandı. Fazla paranın basıldığı ortamda insanlar güvenli yatırımlar yanında riskli yatırımlara da para yatırdı. Bitcoin ve kripto para piyasası riskli yatırıma giriyor. Pandemi biterken dünyada enflasyon ortaya çıktı. Enflasyondan kaçmak isteyen hükümetler, paralarını değerli hale getirmek için para basmayı yavaşlattı.
Özellikle Rusya, İngiltere ve ABD merkez bankaları sürekli faiz yükselterek paralarını değerli hale getiriyor. Aynı zamanda para basımını da yavaşlatmaları, insanların güvenli limanlara yatırım yapmasına sebebiyet veriyor.
- Enflasyon sebebiyle hükümetler para akışını sıkılaştırmaya karar verdi.
- Ülkeler daha kapalı ekonomilere yöneliyor ve 2024 yılına kadar böyle devam etmesi planlanıyor.
- Korku ortamı hakim. Rusya Ukrayna savaşı hali hazırda yaşanıyor. Aynı zamanda Çin Tayvan savaşı da birçok yatırımcıyı korkutuyor.
- Kripto para kendi içerisinde düşüşler yaşıyor. Luna coin'in çökmesi gibi durumlar yaşandı.
- Coinbase gibi büyük firmaların işgücünü azaltmak için işten çıkarmalar yaptı.
18 bin kritik eşik olduğu kabul ediliyor. Riskli bir liman olsa da yine birçok yatırımcı kripto para bu kadar düşmüşken yatırımın artık çok da risk teşkil etmediğini düşünüyor.
Bitcoin anlık 20 bin 482 dolardan satılıyor.