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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Bitlis ve Van’da eğitime kar engeli

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Bitlis ve Van’da eğitime kar engeli
Doğu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle Bitlis ile Van'ın 3 ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Bitlis'te önceki akşam başlayan kar, merkezde 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yarım metreye ulaşınca merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime bir günlüğüne ara verildi. Van'da ise kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye, Bahçesaray'da ise yarım metreye ulaştı.



Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Bingöl'ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde de kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, Ağrı Ardahan ve Tunceli'de de etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 660 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekipler, şehirlerarası yolların kapanmaması için büyük çaba sarf etti.

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Bitlis ve Van’da eğitime kar engeli
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