Bitlis’ten Kayseri’ye gelip arkadaşını öldürdü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Soner Baykal (41), İstanbul'da cezaevinde birlikte yattığı ve arasında husumet bulunan M.E. tarafından vurularak öldürüldü. Soner Baykal'ın ölmeden önce "Benim cezaevine düşmeme sebep olan bu adam" dediği öğrenildi. Pınarbaşı ilçesi Methiye Köyü'nde yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Soner Baykal, cezaevinde birlikte kaldığı M.E. ile telefonda tartıştı. Bitlisli olan M.E., Kayseri'ye gelerek Soner Baykal'ın izini sürdü. Kazancık Köyü'ne giden Soner Baykal'ı bulan M.E., kısa süren tartışmanın ardından Soner Baykal'ı tabancayla vurdu. Başından vurulan Soner Baykal, hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri kayıplara karışan M.E'yi Malatya'da yakaladı.