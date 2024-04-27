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Giriş Tarihi: 27.4.2024 14:21 Son Güncelleme: 27.4.2024 15:17

Bitlis’ten Kayseri’ye gelip cezaevi arkadaşını öldürdü

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Soner Baykal (41), İstanbul’da cezaevinde birlikte yattığı ve arasında husumet bulunan M.E tarafından vurularak öldürüldü. Soner Baykal’ın ölmeden önce “Benim cezaevine düşmeme sebep olan bu adam” dediği öğrenildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bitlis’ten Kayseri’ye gelip cezaevi arkadaşını öldürdü

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi Methiye köyünde yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Soner Baykal, cezaevinde birlikte kaldığı M.E ile telefonda tartıştı. Bitlisli olan M.E, Kayseri'ye gelerek Soner Baykal'ın izini sürdü. Kazancık Köyü'ne giden Soner Baykal'ı bulan M.K, kısa sürene tartışmanın ardından Soner Baykal'ı tabancayla vurdu.

Başından vurulan Soner Baykal, ağır yaralanırken M.E ise kaçtı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soner Baykal'ın ölmeden önce "Beni cezaevine düşüren bu adamdı" dediği öğrenildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Soner Baykal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından S.B'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri kayıplara karışan M.E'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi M.E., Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu Malatya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bitlis’ten Kayseri’ye gelip cezaevi arkadaşını öldürdü
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