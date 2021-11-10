Muğla'da meydana gelen orman yangının felaketinde yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar görmüştü. Yanan alanlarda yapılan temizleme çalışmalarının ardından ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Biz hazırız sizi bekliyoruz. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak 11Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Muğla ve Aydın'da 24 noktada binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Yarın hep birlikte fidan dikmek ve geleceğe nefes olmak için sizleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.