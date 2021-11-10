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Giriş Tarihi: 10.11.2021 22:06

'Biz hazırız sizi bekliyoruz'

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
’Biz hazırız sizi bekliyoruz’

Marmaris’te meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden orman şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturulacak. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Biz hazırız sizi bekliyoruz. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak 11Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

Muğla'da meydana gelen orman yangının felaketinde yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar görmüştü. Yanan alanlarda yapılan temizleme çalışmalarının ardından ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Biz hazırız sizi bekliyoruz. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak 11Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Muğla ve Aydın'da 24 noktada binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Yarın hep birlikte fidan dikmek ve geleceğe nefes olmak için sizleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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