‘Biz kitap bile bulamazdık çocuklar çok şanslı’

140 farklı dilde, 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 200 milyonun üzerinde e-kaynağın yer aldığı kütüphaneye akın eden vatandaşlar, duygularını SABAH’la paylaştı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve açılışını yaptığı Beştepe Millet Kütüphanesi, 2 yılı geride bıraktı. 140 farklı dilde, 4 milyon 100 bin basılı kaynak ve 200 milyonun üzerinde erişilebilir e-kaynağın yer aldığı, 2020'de 315 bin 710, geçen yıl ise 673 bin 121 kişinin ziyaret ettiği kütüphaneden yararlanmak isteyenler akın akın geliyor. Çay, kahve, çorba ve kekin ikram edildiği Millet Kütüphanesi, milletin kütüphanesi oldu. Kütüphaneye gelip çalışma yapan vatandaşlar, duygularını SABAH'a anlattı:
İKİ ÇOCUK ANNESİ BÜŞRA KAMACI: İlk defa geldik. Kızlarımdan biri 6, diğeri 2 yaşında. Çok hoşlarına gitti. Daha sık geleceğim ve arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Çok güzel, ben de heyecanlıyım. Evde de kitaplarım var ama burası daha büyük. Kızlarım, arkadaşlarına da tavsiye edecek.
TORUNUNU GETİREN FATMA DURMUŞ: Allah razı olsun yapanlardan. Biz kitap bile bulamazdık, şimdiki çocuklar çok şanslı.
TORUNUNU GETİREN ALİME ARSLAN: Olanaklar çok güzel, çocuklar çok şanslı. Keşke biz de bu kadar şanslı olsaydık. Kıskandım. Yapanlardan Allah razı olsun.
ANNE NURHAN ÖKSÜZ: Haftada bir geliyoruz. 2 yaşındaki oğlumun bu kadar kitabı bir arada görmesi, dokunması gelişimi açısından önemli. Bilinçaltına yerleşirse ilerde faydasını göreceğimizi düşünüyorum. Biz evde de aktiviteler yapıyoruz ama buradaki gibi değil tabii ki.
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİSİ MERT GURBET: Çok iyi sessiz bir ortam ve ders çalışma imkânı var. Çok rahat kaynak buluyorum. Kaynak bulmakta sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Evde çalışmaktansa burada çalışmak daha iyi. Etrafında çalışan insanları görünce motive oluyorsun. Çalışmak istiyorsun.
LİSE SON SINIF ÖĞRENCİSİ MELİKE SARI: Ücretsiz çay ve kahve sunulması çok iyi oluyor.