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Giriş Tarihi: 6.5.2023

‘Bize ev ortamı sunuldu’

‘Bize ev ortamı sunuldu’
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan "Malet Geçici Konaklama Merkezi"nde kurulumu tamamlanan 490 konteyner, ailelere teslim edildi. Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde 130 dönüm alana yerleştirilen 720 konteynerden 490'ının kurulumu tamamlandı. Yaşam alanında yemekhane, okul, kreş, cami, kütüphane, çamaşırhane, idari bina, sosyal market, depo ve oyun parkı yer alıyor. Afetzedeler için oluşturulan Malet Geçici Konaklama Merkezi'nde ekipler,



Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk'ün koordinatörlüğünde konteyner sayısını 1200'e çıkarmak için çalışıyor. Konteyner kente şu ana kadar 1752 depremzede yerleştirildi. Konteynere yerleştirilen bir çocuk annesi 26 yaşındaki Büşra Durak, deprem nedeniyle büyük acıların yaşandığını belirterek, "Zor bir süreçten geçtik. Devletimizin sağladığı konteynerde kalıyoruz. Sağ olsunlar. Tüm yardımlardan faydalanıyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Memnunuz. Bize ev ortamı sunuldu. Hiçbir sıkıntımız yok.



Depremin yaraları sarılıyor. Kayıplarımız oldu. Acıların dinmesini bekliyoruz. Birçok tanıdığımızı kaybettik. Sürücü eğitmeniydim. İşimi de kaybettim. İş arıyorum. Dört yaşındaki kızıma bakmakla mükellefim. Ailemle yaşıyorum. Geçimimi sağlayacak bir iş bulursam çok mutlu olurum" dedi. Depremzede üç çocuk babası 42 yaşındaki Sabri Çelebi ise iki depreme de ailesiyle evlerinde yakalandıklarını, o anın çok korkutucu olduğunu anlattı. Çelebi, "Ağır hasar gören iki katlı evimizin bahçesine kurduğumuz çadırda kalıyorduk. Bir süre orada kaldık. Daha sonra konteyner için başvuruda bulunduk. Buraya yerleştik. Devletimizden Allah razı olsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. 63 yaşındaki Necati Deniz de "Büyük bir deprem yaşadık. Evimiz ağır hasar aldı. Yetkililer ilk günden bu yana yanımızda. Devletimize Allah zeval vermesin. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Devletimizden razıyız. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

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‘Bize ev ortamı sunuldu’
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